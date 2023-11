Colosseo – Controlli dei Carabinieri | Multati sei abusivi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 novembre 2023) Idel Comando di Roma Piazza Venezia, con il supporto dei militari della Compagnia Speciale di Roma, hanno messo in atto un servizio di controllo in tutta l’area del parco archeologico delal fine di contrastare ogni forma di degrado. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale deidi Roma per contrastare situazioni di degrado,smo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nello specifico, ihanno sorpreso sei persone, tutte prive di autorizzazioni, mentre cercavano di procacciare turisti, offrendo loro la vendita di tour guidati per ilo biglietti per ...