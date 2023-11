Classifica senza errori arbitrali XI giornata | Penalizzato ancora il Napoli

Leggi su napolipiu

(Di martedì 7 novembre 2023)XIdi Serie A 2023-2024. Decisioni controverse per le partite die Juventus.– Finalmente si è rivisto l’arbitro Colombo. Dopo Sassuolo – Juventus, 4 – 2, alla V, con i bianconeri che a destra e a manca su tutte le reti si erano lamentati per la mancata espulsione di Berardi, Colombo non ha più fischiato in A per oltre un mese. Prima di essere proposto per Roma – Lecce (XI), il direttore comasco ha fischiato solo un paio di volte in Serie B (Feralpisalò – Spezia all’VIII e Sampdoria – Coalla X). Perpiù evidenti commessi in– Fiorentina ...