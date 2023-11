(Di martedì 7 novembre 2023)- Vittoria fondamentale per ilche supera il 2 - 1 ilnel secondo dei due posticipi dell' 11ª giornata di Serie A . Successo sofferto per la formazione granata che dimentica ...

Successo sofferto per la formazione granata che dimentica così la clamorosa eliminazione al secondo turno di Coppa Italia contro il Frosinone, come testimonia l'esultanza del tecnico Ivana ...

Clamoroso Juric, gestaccio in tribuna alla fine di Torino-Sassuolo Corriere dello Sport

Sanabria e Vlasic gol: Toro ok col Sassuolo, Juric a -1 da Palladino-Sarri Tuttosport

TORINO - Vittoria fondamentale per il Torino che supera il 2-1 il Sassuolo nel secondo dei due posticipi dell'11ª giornata di Serie A. Successo sofferto per la formazione granata che dimentica così la ...La tegola è durissima perché, nel giro di soli 45 minuti, il club si è visto costretto al doppio cambio per il doppio infortunio.