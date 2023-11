Ciro Grillo | il racconto dello stupro di gruppo Il pianto al processo della ragazza | “Non riuscivo a muovermi Cosa mi hanno fatto”

(Di martedì 7 novembre 2023) Nuovi colpi di scena nelperin corso a Tempio Pausania, in Sardegna, controe tre suoi amici. A fare notizia è la testimonianza in aulaloro presunta vittima (Silvia, questo il suo nome di fantasia ndr) che, mentre ricorda quei terribili momenti a base di sesso e droga vissuti nella villa di Cala di Volpe, in uso alla famiglia di Beppe, scoppia in lacrime.Leggi anche:e i tre amici rinviati a giudizio perdi: la reazionepresunta vittima: la testimonianzapresunta vittima al“Nona ...

La studentessa italo - norvegese che ha accusato di violenza sessuale di gruppo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria ha parlato oggi - martedì 7 novembre - davanti ai giudici. "Non sentivo il mio corpo e neppure le mie braccia, non riuscivo a ...

