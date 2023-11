Ciro Grillo a processo | Silvia in lacrime in aula | «Dopo  lo stupro ho tentato  di togliermi la vita»

(Di martedì 7 novembre 2023) La ragazza davanti ai giudici a Tempio Pausania (Sassari) per ile i suoi amici accusati di violenza sessuale. «Quella mattina fui costretta a bere vodka da una bottiglia.la violenza non riuscivo a muovermi»

... un racconto durato quasi sei ore con le domande del procuratore Gregorio Capasso e della sua avvocata Giulia Bongiorno, quello della principale accusatrice dei quattro amici genovesi,(...

Processo Ciro Grillo, la ragazza in lacrime ricorda quella notte: "Volevo urlare ma..." Il Tempo

Processo a Ciro Grillo, la studentessa che denunciò lo stupro piange in aula: "Volevo urlare ma ero paralizzata" TGCOM

A Tempio la prima volta in aula dell’accusatrice del figlio del comico e degli amici La testimonianza tra pianti e crolli emotivi: «Andavo sui binari per essere investita» ...“Dopo lo stupro di gruppo mi volevo suicidare, correvo sui binari per farmi mettere sotto da un treno”. Silvia non riesce a trattenere le lacrime. In un caso il presidente della Corte sospende l’udien ...