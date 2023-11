Cina | vecchi amici CIIE cercano nuove opportunita’ su mercato nazionale

...di secoli, partendo dall'epoca del Re thailandese Rama 5, l'era Rattanakosin (1782 - 1932). ... soprattutto laed oggi è una variopinta rappresentazione di questo mix culturale e melting ...

“Opportunità cinesi” da condividere e “vecchi amici di CIIE” si ... Radio Cina Internazionale

Auto elettrica: come e perché la Cina ha conquistato il primato sulle ... EconomyUp

Mentre l’Occidente continuava a investire su auto a benzina e diesel, gli imprenditori cinesi sono andati per il mondo ad accaparrarsi le concessioni minerarie per i materiali per le batterie ...Pechino, 06 nov - (Xinhua) - Per molti vecchi amici della CIIE, la fiera dell'importazione e' diventata un terreno fertile che ha favorito il loro ...