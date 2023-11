Cina | FMI | PIL nazionale crescera’ del 5 | 4% nel 2023

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 novembre 2023) Pechino, 07 nov – (Xinhua) – Il PIL reale delladovrebbe crescere del 5,4% nel, ha dichiarato oggi il Fondo monetario inter(FMI) in un comunicato. “L’economia cinese e’ sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di crescitadel governo, riflettendo una solida ripresa post-COVID”, si legge nel comunicato rilasciato dal primo vice direttore generale dell’FMI, Gita Gopinath, dopo una visita in. Una squadra dell’ente, guidata da Sonali Jain-Chandra, responsabile della missione per la, ha visitato il Paese dal 26 ottobre fino a oggi 7 novembre, per discutere sulla Consultazione dell’Articolo IV del. La squadra ha sostenuto colloqui costruttivi con alti funzionari del governo, con la Banca popolare cinese, con i ...