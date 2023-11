Cina | crollo di palestra uccide tre persone nello Heilongjiang

(Di martedì 7 novembre 2023) Harbin, 07 nov – (Xinhua) – Sono stati confermati tre decessi e una persona e’ rimasta lievemente ferita dopo che alcune parti di unasono crollate ieri nella contea di Huanan, nella provincia nord-orientale cinese dello, ha dichiarato il governo della contea. Sulla scena erano presenti in totale setteal momento del, avvenuto intorno alle 19:20 di ieri (ora locale) nelladi fitness Yuecheng a Huanan, citta’ di Jiamusi. Tresono riuscite a fuggire da sole. Le operazioni di soccorso si sono sostanzialmente concluse, e il responsabile dellae’ stato messo sotto controllo dalla polizia. Sono in corso ulteriori indagini sulle cause dell’incidente. (Xin) Agenzia Xinhua

come mostrano i dati aggiornati il 7 novembre, con il recente degli ordini in entrata che ... dall'aumento dei tassi di interesse globali e dal rallentamento della. Lunedì l'azienda chimica

Avvio in calo per le Borse europee dopo i deludenti dati macro che hanno evidenziato da una parte i continui venti contrari per l'economia cinese, dall'altra una brusca contrazione della produzione