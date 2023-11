Cina | Chongqing | al via prima conferenza Belt & Road su scambi sci-tech 2

(Di martedì 7 novembre 2023), 07 nov – (Xinhua) – A tema “Insieme per l’innovazione, lo sviluppo per tutti”, laedizione dellaandsugliscientifici e tecnologici ha preso il via ieri nella municipalita’ sud-occidentale cinese di. (Xin) Agenzia Xinhua

E poi c'è laHuifan che ha venduto il suo software per il riconoscimento facciale.ma non solo. Perché tanti gruppi hanno venduto al regime di Lagos una gamma di tecnologie per spiare ...

Lettera di congratulazioni di Jinping alla prima Conferenza per gli ... Radio Cina Internazionale

Cina: Chongqing ospita conferenza Belt and Road su scambi sci-tech (2) Il Giornale d'Italia

Chongqing, 07 nov - (Xinhua) - A tema "Insieme per l'innovazione, lo sviluppo per tutti", la prima edizione della Conferenza Belt and Road sugli scambi ...Chongqing, 07 nov - (Xinhua) - Partecipanti aspettano una tazza di caffe' preparata da un robot durante la prima edizione della Conferenza Belt and Road ...