Chi sono i figli di Alessia Marcuzzi | Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 7 novembre 2023)ha due, il primogenito si chiamaed è nato nell’aprile del 2001 dalla storia d’amore con l’attuale allenatore dell’Inter Simone, la secondogenita è Mia, nata nel 2011 dalla storia con Francesco, nato il 29 aprile 2001, ha ereditato dal padre la passione per il calcio, anche se ha preso una strada professionale diversa. Il giovane nel 2022 si è laureato nel corso di Business dei media a Westmister. Dopo aver sempre vissuto a Romaha dunque deciso di lasciare l’Italia, anche in seguito alla separazione dei genitori e al successivo trasferimento del papà a Milano. Lavora per un’agenzia sportiva, la P&P Sport Management ed è fondatore di Gypsy Tales, agenzia ...