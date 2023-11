Chi è Abdullah Shelbayh | il giovane giordano che affronterà Sonego e sta scalando la classifica

Leggi su oasport

(Di martedì 7 novembre 2023) Domani a Metz negli ottavi di finale del Moselle Open 2023 di tennis si sfideranno Lorenzo, campione in carica e testa di serie numero 6, ed il qualificato, numero 215 ATP (è attualmente 49° al mondo): non ci sono precedenti tra i due. Affacciatosi in questo 2023 sul circuito maggiore, prima di Metz il 19enneaveva vinto un solo incontro a livello ATP, ma sulla terra di Banja Luka, a fronte di 5 sconfitte, mentre a livello Challenger ha conquistato in questa stagione anche il suo primo titolo, vincendo a fine settembre a Charleston. A fine 2022 ilera numero 470 ATP, poi a metà febbraio il grande salto, grazie alla finale raggiunta a Manama, a livello Challenger, che gli ha permesso di issarsi in un colpo solo ...