Chelsea | Lampard | «Provai a prendere Bellingham»

(Di martedì 7 novembre 2023) Il retroscena di Franksu: «Cercai di convincere ila prenderlo, ma non convinsi la dirigenza» Frank, ospite del podcast dell’ex compagno alJohn Obi Mikel ha parlato di un retroscena su Jude. Di seguito le sue parole. «Quel ragazzo è incredibile. Fare certe cose, in una squadra come il Real Madrid e tutte le pressioni che ne derivano, alla sua età… Quando ero allenatore della prima volta ho tentato disperatamente di prenderlo. Me l’aveva fatto vedere Jim Fraser dall’accademia, ero esaltato ed aveva solo 17 anni. Non sono però riuscito a convincere i piani alti a spendere 20 milioni di sterline per uno della sua età. Al momento non riesco a vedere i suoi limiti, ricordo anche di aver incontrato la ...

Commenta per primo Frank, leggenda ed ex allenatore del, ha parlato al podcast dell'ex compagno di squadra John Obi Mikel: 'Quel ragazzo (Bellingham, ndr) è incredibile. Fare certe cose, in una squadra come ...

Lampard rivela: "Ho tentato di portare Bellingham al Chelsea, hanno detto no a certe spese" TUTTO mercato WEB

Lampard svela: “Bellingham era ad un passo dal Chelsea. Ecco cosa è successo” CalcioNapoli1926.it

Former Chelsea stalwart fended off competition from the likes of Nathan Jones for his first senior management role ...Former Chelsea boss Frank Lampard has indicated his reasons for not bringing John Terry into the fold last season.Lampard, who was permanent boss at the club a ...