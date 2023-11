Champions League | la qualificazione agli ottavi vale 13 milioni per il Napoli

Leggi su napolipiu

(Di martedì 7 novembre 2023) Ladicirca 13per il: 2,8per la vittoria con l’Union Berlino e 9,5per il passaggio del turno. Notizie calcio– Ladi finale dirappresenta per ilun obiettivo importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il passaggio del turno invarrebbe per gli azzurri un tesoretto di quasi 13di euro. La vittoria nella sfida decisiva contro l’Union ...