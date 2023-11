Champions League 2023 2024 | il Dortmund stende il Newcastle 2-0 Barca ko ad Amburgo con lo Shakhtar

Leggi su sportface

(Di martedì 7 novembre 2023) Il Borussiavince 2-0 in casa contro ilnel girone F che vede impegnate anche Milan e Psg (ore 21). La squadra tedesca sale a 7 punti e lascia gli inglesi a quota 4. Decisiva un’azione confusa al 26?: Sabitzer scarica al centro dell’area per Fullkrug che, lasciato libero, appoggia alle spalle di Pope. Al 79? c’è il 2-0 con la firma di Brandt. Una punizione in zona pericolosa delsi trasforma in una ripartenza immediata 2 contro 1. Sabitzer accompagna, ma Brandt si mette in proprio e col mancino trova la rete. Vittoria a sorpresa per loDonetsk che sul neutro dibatte 1-0 il Barcellona. Al 39? Gocholeishvili riceve palla sulla destra dopo una lunga manovra e indirizza un cross al centro dove Sikan stacca più in alto di Christensen e di testa incrocia alle ...