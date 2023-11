Cessazione d’impresa | senza l’onere della doppia comunicazione a Bergamo oltre 650 pratiche al mese

Leggi su bergamonews

(Di martedì 7 novembre 2023) Ad appena tre mesi dalla sua entrata in vigore, la nuova legge regionale che punta a snellire la burocrazie per ladidell’attività delle imprese può ormai dirsi già rodata. La conferma arriva dai numeri divulgati dalla Camera di Commercio, che evidenziano come siano state ben 13.378 lelombarde (di cui 1.963 solo in provincia di) che, secondo la nuova normativa, sono transitate dall’1 agosto scorso presso il Registro ImpreseCamera di Commercio competente per poi arrivare, tramite un nuovo applicativo informatico, al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) di competenza. In base al nuovo iter, è poi lo stesso SUAP a contattare gli Enti terzi competenti in relazione al singolo procedimento, eliminando quindi l’onore...