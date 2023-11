Cercasi sperma uomo non vaccinato contro Covid | boom di richieste sui social

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) –campioni didanonil. Merce rara dopo una pandemia e un’immunizzazione di massa. Il sentimento no vax ‘contagia’ anche il mondo della fecondazione, e il movimento che lo promuove sembra essersi stabilmente infiltrato anche in gruppi Facebook di donatori diche offrono online i loro ‘servizi’ a donne in cerca di un bambino. Secondo un’inchiesta esclusiva del ‘Daily Mail’ che ha indagato sul fenomeno, ledidi non vaccinati hanno avuto un exploit. Succede negli Usa, dove Jonathan David Rinaldi, soprannominato ‘The Sperminator’, per anni prolifico donatore nel gruppo ‘Facebook Sperm Donation Usa’, la più grande community di questo tipo negli States, ...