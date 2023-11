Catania | follia in strada | uomo sdraiato sul divano sopra il tettuccio di una Panda | VIDEO

Leggi su free

(Di martedì 7 novembre 2023), è successo davvero: inunviaggia sulla corsia di destra a bordo di una. Suluncon un giovane.in. Una mattinata tranquilla diventa cult grazie ai social e alla mattanza di unche non avrebbe mai pensato di diventare protagonista inconsapevole di giornata. Lo scorso 3 novembre unavintage viaggia normalmente per le strade diin(ANSA-Free.it)Portapacchi allestito, sulun. Probabilmente da smaltire o portare via. Fin qui tutto normale, se non fosse che i passanti si sono ...