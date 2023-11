Caso Grillo Jr | difesa chiede di acquisire dichiarazioni ragazza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Tempio Pausania, 7 nov. (Adnkronos) - "Noi abbiamo comunicato alle parti che, se tutti fossero d'accordo, potremmoleche laha già reso, senza rinunciare a sentirla. Certamente non possiamo rinunciare noi". Lo ha detto l'avvocata Antonella Cuccureddu, legale di Edoardo Capitta, uno degli imputati del processo per il presunto stupro di gruppo sullaitalo norvegese. Capitta è imputato con Ciro, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. "Il principio fondamentale del processo - prosegue - è quello della oralità. La prova si forma davanti al giudice. Quello che conta è quello che verrà detto oggi. Ma lerese prima sono quelle che serviranno per eventuali contestazioni se dovesse dire qualcosa di diverso da prima. Quello che è già ...