Casa Bianca | Rioccupare Gaza non è la cosa giusta da fare

(Di martedì 7 novembre 2023) "Il presidente Biden ritiene che la rioccupazione dida parte di Israele non sia lada": lo ha detto il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale John Kirby in un briefing. Kirbi ha riferito che ci sono discussione in corso con Israele sul futuro didopo il...

Un risultato deludente dei progressisti potrebbe rappresentare un segnale negativo per la. Biden alla sbarra, i democratici iniziano la battaglia per non farlo ricandidare Proprio sul ...

Casa Bianca, evacuati da Gaza 300 cittadini americani - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Washington, 7 nov. (Adnkronos) - Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha detto che gli Stati Uniti non hanno ancora tracciato una linea rossa per Israele. I ...Un risultato deludente dei progressisti potrebbe rappresentare un segnale negativo per la Casa Bianca. Proprio sul fronte dei sondaggi per la Casa Bianca ha fatto rumore quello diffuso dal New York ...