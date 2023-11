Caro-voli | aperta una inchiesta | costa sta succedendo nei nostri aeroporti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) La commissione euroepa ha deciso di indagare sull'aumento delle tariffe aeree in tutta Europa, salite fino al 30% nel corso dell'estate con profitti eccezionali per le compagnie. "Stiamo indagando" per avere "una spiegazione completa e dettagliata, senza intervenire su un mercato funzionante", ha spiegato la commissaria Ue ai Trasporti Adina Valean La lente di Bruxelles è puntata sulle anomalie di lungo termine del mercato dopo le restrizioni del Covid: manca una causa precisa oltre al boom dei viaggi e all'aumento dei costi del carburante legato al conflitto in Ucraina.