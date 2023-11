Carceri | a Torino formazione 4 0 | Stem e e DO Learning Center per favorire reinserimento

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) – Per la prima volta in Italia, il carcere diventa protagonista e destinatario di unaaltamente innovativa e specializzata che verte sui temi della Robotica, dei sii di automazione e dei linguaggi di programmazione. Presso la Casa Circondariale 'Lorusso e Cutugno' di, infatti, ha preso avvio un progetto finanziato dalla Città die rivolto a detenuti 'dimittendi', cioè con fine pena residuo non superiore ai 24 mesi, che vengono formati alle discipline(in particolare Matematica, Robotica e Programmazione), all’uso e alla programmazione di robot industriali, al coding e alla saldatura robotizzata. L’assessore al Lavoro e ai Rapporti col Sia Carcerario del Comune di, Giovanna Pentenero, spiega: “In questi mesi di ...

Presso la Casa Circondariale 'Lorusso e Cutugno' di, infatti, ha preso avvio un progetto finanziato dalla Città die rivolto a detenuti 'dimittendi', cioè con fine pena residuo non ...

Carceri: a Torino formazione 4.0, Stem e e.DO Learning Center per ... Adnkronos

Carceri, il sindacato Sappe denuncia due aggressioni a Torino e ad Asti RaiNews

I due coniugi sono stati condotti in carcere, come da indicazione del gip di Busto Arsizio. Uno dei due coniugi risultava già colpito da precedenti misure cautelari proprio per truffa e bancarotta.Per la prima volta in Italia, il carcere diventa protagonista e destinatario di una formazione altamente innovativa e specializzata che verte sui temi della Robotica, dei sistemi di automazione e dei ...