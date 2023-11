Calcio | Real Camavinga rinnova | a Madrid fino al 2029

(Di martedì 7 novembre 2023) Il francese, arrivato nel 2021 dal Rennes, prolunga il contratto con i blancos(SPAGNA) - Ancora firme eccellenti in casa. Il club blanco ha annunciato il prolungamento di Eduardo ...

Il francese, arrivato nel 2021 dal Rennes, prolunga il contratto con i blancos MADRID (SPAGNA) - Ancora firme eccellenti in casa. Il club blanco ha annunciato il prolungamento di Eduardo Camavinga fino al 30 giugno del 2029. Il rinnovo del 21enne nazionale francese (festeggerà il compleanno il 10 novembre) arriva dopo ...

REAL, BELLINGHAM IN DUBBIO CONTRO LO SPORTING BRAGA - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio: Camavinga prolunga con il Real Madrid fino 2029 Agenzia ANSA

Il francese, arrivato nel 2021 dal Rennes, prolunga il contratto con i blancos MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Ancora firme eccellenti in casa Real. Il club blanco ha annunciato il prolungamento di ...Dopo le vittorie con Braga e Union Berlino e la sconfitta contro il Real Madrid, il Napoli giocherà il ritorno con i tedeschi da seconda in classifica e potrebbe già essere fondamentale per il ...