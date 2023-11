Calcio | Milan Furlani Sarebbe bello lavorare con Ibra

(Di martedì 7 novembre 2023) L'ex attaccante scrive sui social: "Tic tac tic tac"O - "Tic tac tic tac". Basta questa scritta sui social di Zlatanhimovic per aumentare le voci di un suo imminente ritorno alcome dirigente. Un post che arriva poche ore dopo l'incontro di ieri sera in un hotel del centro di

... con ultras rossoneri che hanno attacco i tifosi del Paris Saint - Germain sui Navigli: 'Ilcondanna ogni forma di violenza: per noi ilè passione, non odio . Lo sport è fatto per unire, ...

Tre tifosi della squadra di calcio francese del Paris Saint-Germain sono stati feriti negli scontri con i tifosi del Milan, a Milano Il Post

Proprio qualche istante fa pensavo al fatto che i progressi del calcio italiano ci sono stati anche attraverso il dibattito sui media, credo che questo non sarebbe successo se i giornali fossero stati ...'Puntiamo al top, sempre alla ricerca di come migliorare e crescere' dice il numero 1 del Psg MILANO (ITALPRESS) - 'Mi dispiace non esserci, ...