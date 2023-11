Calcio | Champions League | Milan-Psg 2-1**

(Di martedì 7 novembre 2023)o, 7 nov. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-1 in rimonta il Paris Saint Germain in un match della quarta giornata del gruppo F di, disputato allo stadio 'Meazza' dio. Al vantaggio dei francesi con Skriniar al 9', replicano Leao al 12' e Giroud al 50'. Nella classifica del girone è in testa il Borussia Dortmund con 7 punti, segue il Psg con 6, poi i rossoneri a quota 5 e il Newcastle a 4.

ROMA - Grande festa all'Olimpico, vince la Lazio contro il Feyenoord con il gol di Ciro Immobile. Una rete non banale: la 200esima in biancoceleste per il bomber e capitano, ma soprattutto è utile per ...

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport

Champions in tv: ecco quale partita si vedrà in chiaro e dove vederla Corriere dello Sport

Impresa Milan. I rossoneri, reduci da un momento difficile e dal ko (con annessa contestazione) di sabato contro l'Udinese, hanno battuto in rimonta il Psg (2-1). Decisive le reti di Leao, autore di ...Un grande Milan dà una sterzata alla sua Champions League a San Siro ... E i francesi puniscono: calcio d'angolo su cui tocca di testa Vitinha e tutti si dimenticano di Skriniar, facile il gol di ...