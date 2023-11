Calcio | Champions League | Borussia Dortmund-Newcastle 2-0

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023), 7 nov. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-0 ilin un match della quarta giornata del gruppo F didisputato al Signal Iduna Park della città tedesca. A decidere il match in favore dei gialloneri i gol di Fulkrug al 26' e Brandt al 79'. Sempre per il girone F alle 21 in campo allo stadio 'Meazza' Milan e Paris Saint Germain. Al momento in classifica guida ilcon 7 punti, uno in più del Psg, a seguirea quota 4 e Milan fanalino di coda con due punti.