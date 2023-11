Calcio | arrestato per lesioni a poliziotto | tifoso Psg deve lasciare Milano 2

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) - Gli agenti sono intervenuti ieri sera, intorno alla mezzanotte, dopo che un gruppo di tifosi del Milan, circa cinquanta secondo le testimonianze, si è diretto verso Ripa di Porta Ticinese dove stazionavano alcuni ultrà del Paris Saint-Germain iniziando tafferugli e lancio di oggetti. L', giovane manager che vive alla periferia di Parigi, ha raccontato - durante l'interrogatorio in aula alla presenza di un interprete - di essere arrivato ieri aper assistere alla partita diquando, in compagnia di amici, si è trovato di fronte i tifosi rossoneri. "Ho ricevuto una sprangata sulle spalle, ho avuto paura e così ho iniziato a correre per sfuggire agli aggressori trovando riparo in un ristorante", qui ha trovato una spranga - forse parte di una sedia - e l'ha presa, ma è arrivata la polizia. "Sono uscito ...

E' stato convalidato l'arresto ma è stato rimesso in libertà con il divieto di dimora a Milano, il tifoso francese del Psg, Kevin P., 30 anni, accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per ...

**Calcio: arrestato per lesioni a poliziotto, tifoso Psg deve lasciare ... Il Dubbio

**Calcio: arrestato per lesioni a poliziotto, tifoso Psg deve lasciare ... La Gazzetta del Mezzogiorno

ROMA - Ivan Kaviedes torna a far parlare di sé, ma non per un suo rientro nel mondo del calcio. Il 46enne ... L'ex calciatore, infatti, sabato scorso è stato arrestato a Tena insieme a nove persone a ...Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articolo Colleferro (Rm) – Non c’è sosta per il Colleferro. La formazione rossonera ha “bagnato” con una vittoria l’esordio di mister Pietro Bosco: al “C ...