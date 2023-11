Cagliari | professore di matematica colpito al volto dal padre dopo un rimprovero al figlio

(Di martedì 7 novembre 2023) Il docente 56enne è finito al pronto soccorso. Il fatto è avvenuto in un istituto alberghiero: lo studente, un 16enne, disturbava la lezione e avrebbe anche insultato l’insegnante. Poi ha chiamato il genitore, che è accorso a scuola per difenderlo

... martedì 7 novembre, un istituto scolastico a. Un padre si è scagliato contro un ... In seguito alla discussione con il, il ragazzo è fuggito dalla classe e ha immediatamente cercato ...

E' successo ad Arbus. Un professore ha rimproverato uno studente dell'istituto alberghiero del paese perché troppo irrequieto in classe e il padre del ragazzo lo ha colpito con una testata in faccia.