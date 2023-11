Cadavere carbonizzato in auto a Baia Domizia | 82enne va ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ passato dal carcere ail’sospettato dell’omicidio del docente Pietro Caprio, il cui corpoè stato trovato nel primo pomeriggio di sabato 4 novembre in un’data alle fiamme a, località balneare del comune di Cellole (Caserta). Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Daniela Vecchiarelli, che ha convalidato il fermo disposto domenica dalla Procura, ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare per l’anziano, ma con una misura meno afflittiva del carcere. L’elemento di accusa più rilevante a carico dell’sono le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza comunali, che hanno ripreso la Fiat Palio del presunto assassino e la ...