BUON COMPLEANNO STRISCIA LA NOTIZIA! 35 ANNI DI IMPEGNO CIVICO E SOCIALE AL FIANCO DEI CITTADINI

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 7 novembre 2023)la notizia oggi compie 35dialdei, riconfermandosi il programma satirico di informazione da Guinness, il più longevo al mondo per numero di puntate: 7.562 dal 7 novembre 1988 a oggi. La prima edizione, condotta da Ezio Greggio e Gianfranco D’Angelo, andò in onda su Italia 1. Visto il grande successo d’ascolti e di critica, il programma fu trasferito già dalla seconda edizione su Canale 5. Un aspetto importante dello storico e irriverente varietà di Antonio Ricci è che, grazie alle sue denunce, dal 1992 al 2010,ha aiutato lo Stato a recuperare la cifra record di 7 miliardi e 800 milioni di euro. Il dato è stato pubblicato in una ricerca condotta dall’Università Bocconi (La rilevanza ...