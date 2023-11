Bruno Molajoli e il Museo nazionale di Capodimonte

Leggi su espressonapoletano

(Di martedì 7 novembre 2023) Inaugurato nel 1957, ildifu da subito considerato unall’avanguardia. La qualità delle opere esposte, l’efficienza dei servizi e la presenza di strutture tecniche per il restauro e la fotografia lo posero per molti anni sotto i riflettori di tutta Europa. La riqualificazione della Reggia e la sua trasformazione in ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.