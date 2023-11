Brembo | cresce il fatturato | al 30 settembre sfiora i tre miliardi di euro

Leggi su bergamonews

(Di martedì 7 novembre 2023) Stezzano.chei tredi, per la precisione 2.919 milioni, con un incremento del +7% (+8,8% a parità di cambi), un indice EBITDA € 500,2 milioni (17,1% dei ricavi)e un EBIT di € 312,8 milioni (10,7% dei ricavi). Investimenti netti e incrementi beni in leasing per € 252,4 milioni, con un indebitamento finanziario netto € 454,1 milioni (€ 282,4 milioni ante applicazione IFRS16), in diminuzione di € 176,6 milioni rispetto al 302022. Sono i dati del bilancio al 30diffuso da. Il Presidente Esecutivo Matteo Tiraboschi ha commentato: “I risultati dei primi nove mesi del 2023, approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione, riflettono il trend di crescita diin un contesto globale sempre più ...