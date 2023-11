Bravo Pioli per distacco l’allenatore più educato della Serie A. Leao fa ciao ciao a Sacchi

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 novembre 2023) Milan-Psg 2-1. È forse la vittoria più importante, senza dubbio la più prestigiosa, del nuovo Milan. Del Milan degli ultimi due anni. Vittoria che non solo riapre il discorso qualificazione in Champions, anche se la corsa resta complicata (al momento i rossoneri sono tersi a 5 punti, con Dortmund primo a 7, poi il Psg a 6 e infine il Newcastle a 4). Soprattutto dimostra che i rossoneri sono vivi. È un successo che va intestato aperpiùA. Sempre disponibile, mai sopra le righe. Un’educazione che nel calcio di oggi è praticamente sconosciuta. Ogni tanto commette qualche errore, ma ci sembra fisiologico. Il Milan ha giocato una partita notevole per intensità e concentrazione, nonostante l’errore iniziale sul calcio d’angolo che ha portato ...