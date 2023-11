Brasile | 23enne filma il fidanzato che la uccide con un colpo di pistola | arrestato

(Di martedì 7 novembre 2023) Un 27enne brasiliano è statodalla polizia con l’accusa di omicidioso dopo aver sparato e ucciso la sua fidanzata a Jataí, nello Stato centro-occidentale di Goiás. A incastrarlo, nonostante la falsa testimonianza del giovane, le immagini ritrovate sul cellulare della vittima. La, Ielly Gabriele Alves – questo il suo nome – ha infatti registrato in un video il momento esatto in cui viene raggiunta e uccisa da undi. Il telefono poi cade a terra e ilto si interrompe. Tempestivo l’intervento degli operatori sanitari, ma per la giovane non c’era più nulla da fare: è morta poco dopo il trasporto in ospedale. Il 27enne, raggiunta la struttura sanitaria, ha raccontato agli investigatori che si trovava all’interno dell’automobile con la sua compagna ...

