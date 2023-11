Bonus mutui novembre | la rata crolla e ti difendi dai nuovi atroci aumenti con la mossa del Governo

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 7 novembre 2023) Glideistanno mandando in tilt gli italiani. Per loro, però, c’è unche non va assolutamente perso. Stiamo vivendo in uno dei momenti economici peggiori degli ultimi tempi, dovuto a diverse dinamiche che in questi ultimi anni siamo stati costretti ad affrontare. La pandemia, prima, e le varie guerre poi, partendo da quella fra Russia e Ucraina, sono delle problematiche che hanno messo in ginocchio l’economia mondiale e l’inflazione sembra la stiano accusando proprio tutti. Usare ildi– Ilovetrading.itPer contrastare questo aumento dei prezzi, generalizzato e prolungato nel tempo, la BCE ha deciso di aumentare i tassi d’interesse, fatto che ha portato alle stelle i tassi deivariabili. Fortunatamente, però, c’è un ...