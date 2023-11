Bonus da 1 000 euro in busta paga contro l’inflazione a novembre | ecco per quali lavoratori

(Di martedì 7 novembre 2023) Uninda milleper i dipendenti. Grazie ai ricavi in crescita del terzo trimestre. Poste Italiane annuncia l’arrivo di ununa tantum che verrà erogato aaidipendenti del gruppo. L’amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha dato la notizia commentando i risultati finanziari del gruppo: “Siamo lieti di poter corrispondere a tutti i nostri dipendenti ununa tantum di 1.000”.da 1.000inper i dipendenti di Poste Italiane Come spiega Del Fante, si tratta di unconcordato ad agosto e che andrà inmento a ...

Saranno infatti assegnati 3.euro diai dipendenti che avranno o adotteranno un figlio nel 2024.

Poste, a novembre bonus 1.000 euro a dipendenti. Del Fante: in ... Il Diario del Lavoro

Poste, l'utile sale a 1,5 miliardi nei nove mesi: bonus di 1.000 euro ai ... LaChirico.it

Il bonus Tari rientra nella categoria dei bonus sociali, aiuti economici destinati alle famiglie con una disagiata situazione economica ...(Adnkronos) - Un bonus a metà per gli under 36 a partire dal 1° gennaio 2024. Per i giovani che intendono comprare la prima casa c’è tempo fino ...