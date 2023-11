Bologna Tpl | accordo per proroga affidamento a TPB al 2026

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 7 novembre 2023) È stato formalizzato, a Palazzo d’Accursio, l’tra Comune die sindacati nel quale si conferma ladell’alla società TPB, fino al, del servizio di trasporto pubblico locale in scadenza al 31 agosto del prossimo anno, già preannunciato nei mesi scorsi. In rappresentanza del Comune erano presenti gli assessori Valentina Orioli e Massimo Bugani che hanno firmato separatamente due documenti: il primo con le sigle confederali – CGIL, CISL e UIL – insieme a CISAL e UGL e, il secondo con gli autonomi delle USB. La necessità di firmare due documenti identici nel contenuto, ma separati è stata dettata semplicemente dal fatto che gli autonomi non avevano aderito alla procedura prevista dalla legge 146 del 1990, cosiddetta di “raffreddamento”, che regola l’esercizio del ...