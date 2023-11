Bologna | l’agente di Ferguson | «La scorsa estate interesse di una squadra italiana e di una società di Premier League»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 novembre 2023) Bill McMurdo, agente del centrocampista delLewis, ha parlato a Sportitalia del futuro del centrocampista Bill McMurdo, agente del centrocampista delLewis, ha parlato a Sportitalia del futuro del centrocampista. PAROLE – «È straordinario. Ha fiducia che l’allenatore lo faccia crescere come allenatore e il tecnico lo tratta con rispetto. Sui rossoblù posso dire che il ragazzo era convinto che fosse il club giusto per lui la prima volta che ci abbiamo parlato. Se qualcuno lo ha chiamato in? Ha firmato un nuovo contratto lo scorso luglio e il club ha dichiarato che non era disponibile per il trasferimento. Questo nonostante l’di unae di unadi ...