Boca Juniors | Cavani verso l’addio | già pronta la nuova destinazione

(Di martedì 7 novembre 2023) Per El Matador, che compirà 37 anni a febbraio, si profila un suggestivo ritorno a casa: ma non nell'immediato...

La finale di Libertadores persa ai supplementari contro il Fluminense, la terza negli ultimi 11 anni, ha scatenato un vero terremoto in casa, dove il digiuno di successi nella massima competizione sudamericana per club si prolunga ormai dal 2007. Alle dimissioni dell'allenatore Jorge Almiron sono infatti seguite quelle del ...

Cavani vicino all'addio al Boca. 'C'è una trattativa in corso' AreaNapoli.it

Grande delusione per Edinson Cavani, ex calciatore del Napoli, dopo la debacle nella finale di Coppa Libertadores del suo Boca Juniors contro la Fluminense. Il Matador potrebbe lasciare a breve il ...La debacle nella finale di Coppa Libertadores è stata un duro colpo per il Boca Juniors. Oltre al ko sul campo, prima le dimissioni del tecnico Jorge Almiron e adesso le voci su Edinson Cavani, al ...