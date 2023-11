BI-REX | bando seleziona 30 progetti per l' Industria 4 0

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Dalla medicina preventiva ai sensori per le smart city, dalla robotica collaborativa all'efficienza energetica nei data center: sono solo alcuni ambiti delle 30 idee innovative che riceveranno il co-finanziamento BI-REX per le attività di ricercale e lo sviluppo sperimentale e che coinvolgono circa 80 soggetti tra aziende ed enti di ricerca. Con questi numeri si è concluso ildel Centro di Competenza nazionale di Bologna, che finanzierà le proposte di innovazione tecnologica con un contributo complessivo pari a 7,4 milioni di euro. Ilè il quarto nella storia di BI-REX ed è il maggiore tra quelli gestiti finora dal Centro di Competenza, in quanto la cifra che verrà erogata supera da sola il totale di 5,4 milioni di euro stanziati con questa modalità attraverso le precedenti gare in tutto il triennio 2019-22. La ...