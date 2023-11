Bergamo | la 27enne accusata di aver ucciso i suoi due bambini non risponde al gip L’interrogatorio in ospedale | la bugia sull’amica

(Di martedì 7 novembre 2023) Neldi questa mattina nella camera di sicurezza dell’Papa Giovanni XXIII di, Monia Bortolotti – ladi, soffocandoli, idue figli di 4 e 2 mesi – si è avvalsa della facoltà di nonre alle domande del gip Federica Gaudino. La giovane, nata a Calcutta e adottata da una famiglia della Bergamasca, è stata arrestata sabato scorso. All’esame di oggi – martedì 7 novembre – hanno preso parte anche il pm Maria Esposito titolare del caso e l’avvocato della donna, il legale Luca Bosisio. LadellaIl 25 ottobre 2022, il giorno della morte di Mattia, la madre era sola in casa, a insaputa dei ...

