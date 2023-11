Benevento | sequestrati oltre 57mila prodotti non conformi agli standard di sicurezza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDentifrici, deodoranti e trucchi per donna, numerosi contenitori di cera depilatoria ma anche tanti collutori, circa 60.000 gli articolidai militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria didurante un controllo effettuato nell’ambito dei servizi di tutela alla salute dei consumatori. La merce sequestrata era esposta per la vendita all’interno di un’attività commerciale situata nel territorio sannita, il cui titolare di origini cinesi dovrà corrispondere una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 25.823 euro prevista dall’articolo 12 del Codice del Consumo. L’immissione in commercio dinondipuò causare concreti e seri danni alla salute ...