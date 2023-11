Belen Rodriguez | bagno bollente nella neve | gli scatti fanno sognare

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 7 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneormai è come se si fosse trasferita in montagna. La showgirl dopo un periodo davvero difficile ha deciso di allontanarsi dalla città e dalla negatività degli ultimi avvenimenti per trasferirsi in montagna, immersa nel verde. Ma non è sola, nel suo periodo ascetico, infatti insieme a lei vi è anche Elio Lorenzoni, il suo nuovo compagno e qualche volta anche i figli che per il weekend partono per vivere nuove avventure insieme alla loro mamma.montagna: il contrasto fa impazzire i fan Ora che le ...