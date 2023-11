Beautiful | anticipazioni 9 novembre | una donna misteriosa seduce Deacon

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 7 novembre 2023): non dubitiamo che questa sia una delle puntate più attese, che abbiamo iniziato a spoilerare…Ecco cosa succederà!: “notte di fuoco” per, ma poi…, a “Il Giardino”, conosce una conturbante rossa con gli occhiali dalla spessa montatura nera, che si presenta come Nicolina e gli dice di avere origini italiane.abilmente l’ex amante di Brooke, poi vanno nell’appartamento di lui e “ovviamente” finiscono a letto insieme… Al mattino seguente,vede che Nicolina non ha un dito del piede e la“si smaschera” (ne aveva una al silicone in faccia e la parrucca): è Sheila (che ricordiamo si è tagliata da sola ...