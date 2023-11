Beach volley | niente main draw per Mattavelli Tega al Mondiale under 21 l’Italia si aggrappa a Hanni Burgmann

Leggi su oasport

(Di martedì 7 novembre 2023) Una sola coppia italiana nel tabellone principale del21 di Roi Et in Thailandia. Una sconfitta per tutto il movimento da non gettare sulle spalle di Aurorae Margheritache oggi ce l’hanno messa tutta in un tabellone oggettivamente complicato ma che fotografa il momento non semplice a livello giovanile delcostretta (anche da un regolamento al limite della decenza) dai risultati ottenuti negli ultimi Europei a passare dalle qualificazioni in campo femminile e anche (nonostanteabbia disputato con Dal Corso e Viscovich l’ultima finale iridata) in campo maschile, non fosse stata per qualche defezione che ha permesso addi entrare nel tabellone principale e anche si usufruire di un buon ...