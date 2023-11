Basket | la Dinamo Sassari si sblocca in Champions League e vince in Germania

(Di martedì 7 novembre 2023) Prima vittoria nellaballper la. La squadra di Piero Bucchi sifinalmente in campo europeo, espugnando il campo del Ludwigsburg con il punteggio di 89-79. Un successo che rilancia completamente le ambizioni di qualificazione della, che agguanta proprio in classifica i tedeschi. Ottima prestazione di Stephane Gombauld, che ha sfiorato la doppia doppia con 18 punti e 9 rimbalzi. Molto bene Alfonzo McKinnie con 13 punti e 12 rimbalzi, mentre in doppia cifra hanno chiuso anche Breein Tyree (14), Kaspar Treier (11) e Stanley Whittaker (11). Al Ludwigsburg non bastano i 22 punti di Jayvon Graves e i 15 di Yorman Polas. Super avvio del Ludwigsburg, che scappa sul 10-2, mareagisce e si porta sul ...

