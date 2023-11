Barcellona | Caso Negreira | chiesta l’archiviazione dell’accusa a Laporta

Leggi su sportface

(Di martedì 7 novembre 2023)per Joan, messo sotto accusa nelle scorse settimane per il “”. Era stato il giudice Joaquin Aguirre a inserire, per il suo ruolo di presidente fra il 2008 e il 2010, fra gli imputati per corruzione, per la procura però quei presunti reati sono ormai caduti in prescrizione, da qui la ridi archiviazione. Restano invece sotto accusa gli altri due ex presidenti del, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu. SportFace.