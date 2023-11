Attacco Hamas al rave | i superstiti | “Vogliamo vendicare il sangue degli amici”

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) – “Era la festa più bella a cui fossi mai stato, ma il divertimento tutto a un tratto si è trasformato in un incubo”. È passato un mese dall’dialparty nel deserto del Negev, in cui sono morti almeno 260 giovani. Tra questi settefraterni di Shlomi Shushan e Amit Arusi, 21enni originari Petah Tikva, vicino a Tel Aviv, accolti oggi dalla Comunità ebraica di Milano per testimoniare il dramma che hanno vissuto il 7 di ottobre. Una carneficina a cui sono scampati correndo per 30 chilometri, mentre i terroristi sparavano loro addosso. Il racconto però inizia dalla sera del 6 ottobre, quando insieme aglihanno raggiunto ilnel deserto. “Aspettavo quel momento da tre mesi. Era una festa bellissima, era tutto perfetto, c’era un’atmosfera ...