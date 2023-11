ASUS PN42-SN004AV | Mini PC Barebone Potente e Affidabile

(Di martedì 7 novembre 2023) Nell’ecosistema deiPC, l’si distingue come un dispositivodestinato a soddisfare gli utenti alla ricerca di un sistema, contenuto in un form factor compatto. Con il suo prezzo accessibile di 329,00 €, incluso IVA, si presenta come una soluzione economica per chi desidera un PC versatile per il lavoro quotidiano, multimediale e per … ?

ExpertCenter PN64-E1 e PN42, le ultime novità della gamma ... Hardware Upgrade

Asus PN42 review: eerste mini-pc van Asus met de zuinige Intel ... c't magazine

ASUS has won a record-setting 27 awards at the annual 2023 Good Design Awards, held by the Japan Institute of Design Promotion in Tokyo. The Japan Institute of Design Promotion invites companies from ...