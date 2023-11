Assegno unico | a novembre brutte sorprese per alcune famiglie | tagli fino a oltre 50 euro Ecco i motivi

Colei che le ha strappato il maggior numero di game è stata Marketa Vondrousova, 6,set che ... Con l'intascato a Cancun Swiatek certifica anche la vetta alla classifica di coloro che ...

Assegno unico novembre, quando viene pagato Ecco perché per alcune famiglie sarà più basso. Importi e simulazioni ilmessaggero.it

Assegno unico, a novembre tagli a sorpresa per le famiglie. Ecco perché, chi rischia e cosa fare La Stampa

ma con delle penalizzazioni nell'assegno che rischiano di far desistere più lavoratori – Ape sociale e Opzione donna. Questi ultimi due, per quanto siano considerati separatamente nelle tabelle, ...Lo ha detto l’assessore al Patrimonio Maria Rita Carota nel corso della conferenza stampa indetta per ufficializzare la pubblicazione del bando, alla presenza del dirigente Federica Mansueti. “Il 21 a ...