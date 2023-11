Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 6 novembre 2023

(Di martedì 7 novembre 2023): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata della serie tv I Bastardi di Pizzofalcone ha totalizzato 3693 spettatori (21,11% di share); su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello ha avuto 2716 spettatori (share 20,46%). Il film The Protege su Italia1 ha catturato 1451 spettatori (7,86%); su Rai2 il programma Liberi Tutti si è portato a casa 442 spettatori (2,47%), mentre il documentario La verità inventata su Rai3 ha interessato 421 spettatori (2,44%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 848 spettatori (5,75%), mentre il documentario ...

Per la prima serata in tv, lunedì 6 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction "I Bastardi di Pizzofalcone". Verrà proposto…